Porsche на полной скорости влетел на тротуар с пешеходами в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде автомобиль Porsche пронесся мимо автобусной остановки, где стояли люди, и снес скамейки. Видео последствий аварии опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

«На Нижневолжской набережной Porsche на скорости влетел на тротуар рядом с остановкой, на которой стояли люди. О пострадавших неизвестно», — говорится в публикации.

По данным СМИ, автомобиль мог принадлежать сотруднице минспорта Нижегородской области, однако пока эта информация не подтверждена.

До этого жителя Брянска задержали после массового ДТП. По версии правоохранителей, в момент происшествия россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. На его поведение за рублем обратили внимание сотрудники ГИБДД. Они попытались остановить мужчину, но он проигнорировал требования. После этого правоохранители отправились за ним. Водитель попытался скрыться во дворах жилых домов, в результате чего нанес повреждения девяти машинам.

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