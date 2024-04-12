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Skoda запустит в Казахстане производство четырех моделей

В Казахстане наладят выпуск Skoda Octavia нового поколения

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Skoda

Чешская компания Skoda и казахстанский завод Allur в Костанае наладят выпуск четырех моделей автомобилей. Об этом сообщает портал 74.ru.

Речь идет о новом поколении Skoda Octavia, а также кроссоверах Kamiq, Karoq и Kodiaq. Мелкоузловую сборку автомобилей со сваркой и окраской кузовов в Казахстане планируют наладить после 2025 года. Но уже в этом году проведут подробную технико-экономическую оценку ее запуска.

Количество дилеров Skoda пока три — в Караганде, Алматы и Шымкенте. Ожидается открытие автоцентра в Астане. Стоимость автомобилей не называется.

До этого стало известно, что тольяттинский стартап по выпуску электромобилей Zetta прекратил существование. Причина — финансовые трудности.

Zetta представляет собой первый российский электромобиль, который планировали выпускать в Тольятти. Это небольшой трехдверный хетчбэк с электроприводом. Максимальная скорость машины достигала 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что россиян ждет подорожание электромобилей из-за новых правил таможенного оформления.

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