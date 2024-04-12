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Россиян ждет подорожание электромобилей из-за новых правил таможенного оформления

«Известия»: ввозимые из Казахстана электромобили существенно подорожают

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Depositphotos

Из-за введения в России новых правил таможенного оформления цены на «серые» модели электромобилей увеличатся. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

«С уверенностью можно сказать, что «серые» машины, ввезенные через Киргизию, Белоруссию, Армению или Казахстан заметно подорожают: у таможенников есть возможности проверить, по какой таможенной стоимости изначально импортировалась эта машина, не была ли она оформлена по тем или иным льготным схемам в другой стране», — отметил Шапарин.

По его словам, теперь все модели электрокаров и гибридов, не представленных в нашей стране официально, будут ввозиться в единичном порядке, под конкретного клиента.

В Российской Федерации изменился порядок расчета размера платежа за ввоз в РФ автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 апреля. Так, теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в РФ из государств ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Ничего не изменится для граждан и компаний, которые импортируют транспортные средства из стран этого союза с процедурой растаможивания непосредственно в России.

Кроме того, процедура растаможивания машин с электрическим двигателем, ввозимых из государств ЕАЭС, теперь должна обязательно проводиться в РФ.

Ранее сообщалось, что цены на иномарки могут вырасти на 30-40% из-за новых правил растаможки.

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