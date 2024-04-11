Wuling представил бюджетный седан Starlight EV

В Китае начались предпродажи электрических седанов Wuling Starlight EV. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль предлагается от 109 тыс. юаней (1,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4835 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Потребители могут выбрать один из четырех цветов кузова. Салон машины представлен в двух цветовых решениях – черном и светло-песочном.

Автомобиль получил цифровую приборную панель, аудиосистему, сиденье водителя с электронной регулировкой в ​​шести направлениях, USB-порты для зарядки и крепление детского сиденья Isofix.

Новый Wuling Starlight EV предложат с электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Запас хода составляет около 500 км. Максимальная скорость машины 150 км/час.

Ранее сообщалось, что в России число ДТП с китайскими автомобилями увеличилось в полтора раза.