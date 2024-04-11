Первый трактор-беспилотник в Белоруссии попал на видео

Минский тракторный завод (МТЗ) представил первый беспилотный трактор. Фото и видео опубликованы в Telegram-канале предприятия. Сейчас транспорт находится в Брестском государственном техническом университете, где его собираются усовершенствовать.

На предприятии отметили, что центр компетенций «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг» разработает ПО для трактора Belarus 3523i. Транспорт будет распознавать движимые и недвижимые объекты в ходе сельскохозяйственных работ.

«В университете уверены, что научные исследования поспособствуют повышению качества и эффективности подготовки кадров для АПК», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что россияне смогут обменять свои водительские права РФ на белорусские без сдачи теоретического экзамена. Проект уже разработан, сейчас он находится на согласовании государственных органов. Предполагается, что он вступит в силу с 6 июля текущего года. Сдачи практики при обмене удостоверений не подразумевалось и раньше.

Ранее в центре Москвы мужчина угнал трактор с прицепом и уехал на нем в Северное Бутов.