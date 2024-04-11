В центре Москвы мужчина угнал трактор с прицепом и уехал на нем в Северное Бутово

В Москве полиция задержала 42-летнего мужчину, который подозревается в угоне трактора «Беларус» с прицепом со стоянки спецтехники в центре столицы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что стоимость техники оценивается в 1,3 млн руб. По предварительным данным, мужчина сел в салон трактора и запустил мотор, соединив провода зажигания. На нем он доехал до Северного Бутово и бросил.

Задержанный мужчина утверждает, что угнал трактор «без цели хищения». Транспорт уже нашли и вскоре вернут владельцу. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

До этого в Новошахтинске для местной пожарной части устроили внезапную проверку в виде угона автомобиля. Отмечается, что глава ГУ МЧС по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов приехал с проверкой в одну из местных частей. Там он обнаружил незапертый пожарный автомобиль с ключами зажигания внутри. Чтобы проучить сотрудников, он решил «угнать» машину. После этого в пожарной части начались разбирательства. По некоторым данным, постовой и водитель автомобиля были уволены.

Ранее во время погони ГИБДД использовала щит из трактора и автомобиля для задержания водителя.