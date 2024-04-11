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У москвичей появилась возможность поставить оценку водителям автобусов

У пассажиров в Москве появилась возможность оценить работу водителей автобусов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве почти 5 тыс. автобусов и электробусов Мосгортранса получили специальные стикеры с QR-кодами для оценки работы транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

«Размещаем наклейки с QR-кодами, с помощью которых пассажиры могут оценить работу наземного городского транспорта. До конца весны стикеры появятся во всех автобусах и электробусах Мосгортранса. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров и внедрять современные сервисы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — пояснил Максим Ликсутов.

Отмечается, что стикеры находятся в салоне автобуса у кабины водителя и накопительной площадки. С помощью QR-кода пассажир может оставить отзыв о работе транспорта, выразить благодарность и поставить оценку водителю. Для этого достаточно навести камеру смартфона на стикер.

До этого столичный Дептранс сообщал, что в Москве контролер поймал безбилетника, который, как оказалось, находился в федеральном розыске. Работник заподозрил неладное во время проверки билетов, когда не оплативший проезд пассажир отказался предоставлять паспорт. В результате контролер вызвал сотрудников полиции. Выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске за кражу. Задержанному теперь грозит не только уголовное разбирательство, но и штраф за безбилетный проезд в размере 2 тыс. руб.

Ранее в Анталье автомобиль столкнулся с автобусом, есть пострадавшие.

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