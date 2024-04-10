Кадыров выступил с предупреждением к чеченцам

Жителям Чечни опасно не соблюдать скоростной режим на дорогах и нарушать правила дорожного движения, это может привести к печальным последствиям. С таким предупреждением выступил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что подобные действия особенно недопустимы в период мусульманского праздника Ураза-байрам, который в исламе отмечают в этом году 10 апреля.

«Праздничное настроение не должно переходить на дорогах в быструю езду, граничащую с сумасшествием», — отметил Кадыров.

Глава Чечни констатировал, что в республике уже фиксировали рост происшествий с автомобилями в периоды мусульманских праздников.

«Часто такие светлые дни омрачаются ДТП, все из-за отдельных водителей, которые стараются выделиться в общем потоке машин», — пояснил он.

В заключение Кадыров призвал мусульман республики прощать обиды друг другу, а также проявлять милосердие к окружающим людям.

В начале апреля глава Чечни обратился к чиновникам республики, призвав их оплатить долги жителей региона в магазинах. Он пояснял, что многие чеченцы в связи с тяжелым материальным положением были вынуждены покупать товары в долг.

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