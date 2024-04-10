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В Москве выставили на продажу редкий отечественный автомобиль ГАЗ

В Москве продают отреставрированный на заводе автомобиль Чайка за 21 млн рублей

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Авито

На «Авито» продается ГАЗ-13 «Чайка», выпущенная в 1972 году. Машина находится в Москве. Об этом сообщает «Российская газета». Цена машины — 21 млн рублей.

Отмечается, что одна из ключевых особенностей, указанных в объявлении, — автомобиль «прошел полную модернизацию на стапелях спеццеха автозавода ГАЗ». Автомобиль оснащается 5,5-литоровым двигателем мощностью 195 л.с. и автоматической коробкой передач.

Выпуск 13-й «Чайки» осуществлялся с конца 50-х годов до апреля 1981 года. Автомобиль оснащался гидроусилителем рулевого управления, вакуумным усилителем тормозов, электростеклоподъемниками, радиоприемником с автопоиском и антенной с электроприводом.

До этого на аукционе Sotheby's в Майами выставили на продажу одну из редчайших и известнейших моделей BMW — суперкар M1 в уникальном серебряном оттенке.

В описании лота отмечается, что вся история автомобиля тщательно задокументирована. Всего было собрано 450 автомобилей этой модели, из них только 399 были допущены к использованию на дорогах общего пользования. Остальные предназначались исключительно для престижных гонок на выносливость и монокубка BMW.

Ранее сообщалось, что в джунглях Мьянмы обнаружили редкий спорткар Lamborghini Aventador.

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