Перекрыто движение по Крымскому мосту

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: Оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого сообщалось о закрытии Крымского моста 5 апреля. Движение автомобилей по мосту возобновили спустя 25 мин.

3 апреля председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель заявил, что Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак со стороны Украины.

По его словам, власти учли все предыдущие попытки террора со стороны Украины в отношении моста.

В Главном управлении разведки минобороны Украины называли третью атаку на мост «неизбежной».

Ранее в Совфеде заявили, что Россия готова к атакам на Крымский мост со стороны Украины.