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Выяснилось, какую сумму готовы потратить россияне на покупку автомобиля

Россияне не готовы покупать автомобиль дороже 550 тыс. рублей

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AP Photo/David Zalubowski

Большинство россиян (88%) рассматривают покупку автомобиля с пробегом, стоимость которого в среднем составляет 556 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Сберстрахование», которая опросила 13 тыс. человек в 37 российских городах.

«Большинство респондентов планируют приобрести автомобиль с пробегом. К новым авто присматриваются 12% опрошенных, и они готовы к значительно большим расходам — 1,6 млн рублей. В целом в 2024 году россияне готовы потратить на покупку машины 1,1 млн рублей — на 20% больше, чем в 2023 году», — говорится в сообщении.

В основном россияне выбирают автомобили Lada, Toyota, Nissan и Renault. Подавляющее число покупателей выбирают автомобиль исходя из цены и качества.

До этого стало известно, что в марте 2024 года популярные подержанные автомобили в России подешевели в диапазоне от 5 до 18%. Это связано с застоем на вторичном рынке.

Так, активнее всего дешевели автомобили Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Vesta. В список автомобилей, отметившихся двузначной динамикой снижения цены, попали также Kia Rio и Hyundai Creta.

Ранее сообщалось, что россияне при выборе авто с пробегом чаще всего выбирают Kia.

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