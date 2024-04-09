Паводковые воды угрожают разрушением федеральной трассе М-5 «Урал»

В Оренбуржье к федеральной трассе М-5 «Урал» подошли паводковые воды. Об этом сообщили местные власти. Отмечается, что сейчас производится отсыпка обочин скальным грунтом.

«Сегодня днем паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м километре дороги. Для того, чтобы не допустить перелива воды через проезжую часть, ГУП «Оренбургремдорстрой» оперативно произвели отсыпку обочин скальным грунтом. На объекте было задействовано семь единиц спецтехники, протяженность участка составила 250 метров», — заявили власти региона.

Отмечается, что перелив возможен еще на двух участках.

До этого мэр Орска заявил, что вода начинает убывать из города после прохождения пика паводка. Также в нем стали постепенно восстанавливать подачу электроэнергии.

В Оренбуржье из-за паводка вода затопила уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. Депутат Олег Димов заявил, что обстановка в Оренбургской области остается напряженной, однако благодаря слаженной работе всех структур — МЧС, правительства региона и местных администраций обошлось без жертв. Парламентарий отметил, что в случае с подобным стихийным бедствием единственное, что в силах местных властей — это оперативное реагирование и сохранение жизней людей.

Ранее на Ириклинском водохранилище повторно снизили сброс воды.