Россиянам рассказали, как по ошибке можно легко сломать рулевой механизм

Посторонние звуки в передней части авто и тугое вращение рулевого колеса может говорить о скором выходе из строя рулевого механизма. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. По его словам, часто к поломке приводит беспечная езда по бездорожью.

«Среди признаков неисправной работы рулевого механизма можно назвать затруднения при повороте рулевого колеса во время езды, люфт в рулевой колонке и посторонние звуки при движении, которых раньше не было, в частности, стуки. Если проблема с гидроусилителем, то, как правило, на приборной панели загорится соответствующий индикатор», — сказал Константинов.

По словам эксперта, сократить ресурс рулевого механизма, значительно ухудшить его работу и привести к неисправностям может динамичная и неаккуратная езда по бездорожью. При этом чем оно тяжелее, тем быстрее появятся первые проблемы.

Продлить ресурс и предотвратить те или иные неисправности рулевого механизма автомобиля поможет осмотр всех основных компонентов, который проводят специалисты в условиях сервиса. Это дает возможность выявить те или иные проблемы на ранней стадии.

Кроме того, следует своевременно проверять уровень эксплуатационных жидкостей и менять их на новые, чтобы поддерживать необходимый уровень производительности механизма. Все это позволяет предотвратить поломки и дорогостоящий ремонт в будущем, подчеркнул эксперт.

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