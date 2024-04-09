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В Московской области приостановлена регистрация авто и выдача прав

МВД: регистрация автомобилей в Подмосковье временно приостановлена

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Константин Чалабов/РИА Новости

Подразделения Госавтоинспекции Московской области временно перестали ставить на учет автомобили и выдавать права. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалисты устраняют последствия сбоя. О времени возобновления оказания услуг будет сообщено дополнительно. При этом время работы подразделений будет продлено.

9 апреля в Москве и Московской области произошел массовый сбой базы ГИБДД. По данным Tegram-канала Mash, в подразделениях возникли очереди. Чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто люди простояли более четырех часов.

Позже стало известно, что массовые сбои в системе регистрации транспорта в ГИБДД зафиксированы по всей России.

Ранее сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте четыре автомобиля попали в ДТП.

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