По всей России произошел массовый сбой в системе регистрации авто ГИБДД

По всей России фиксируют массовые сбои в системе регистрации транспорта в ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Москве, области и других регионах (фото из Красноярска) встали очереди из желающих зарегистрировать свою машину», — говорится в публикации.

По данным канала, неполадки зафиксировали сразу после обновления базы ФИС ГИБДД-м.

9 апреля Telegram-каналы стали сообщать о том, что в Москве и Московской области произошел массовый сбой базы ГИБДД. По их данным, в отделениях образовались длинные очереди, из-за которых водителям приходятся минимум по четыре часа ждать, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто.

До этого, 12 декабря 2023 года, в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России.

Ранее москвичи не могли записаться в ГИБДД из-за нехватки талонов.