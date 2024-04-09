В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте (в районе съезда на Можайское шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Судя по опубликованным в сети кадрам, в ДТП попали четыре машины, в том числе такси. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, которые оказались заблокированы в авто. Изначально две полосы в районе съезда на Можайское шоссе перекрыли. К настоящему моменту проезжую часть уже освободили.

До этого сообщалось, что в Москве и Московской области произошел массовый сбой базы ГИБДД. По предварительным данным, неполадки начались сразу же после обновления системы, которое проводили накануне. Отмечается, что водители стоят в очереди с утра.

Ранее россиянам назвали шесть признаков автомобиля, побывавшего в сильном ДТП.