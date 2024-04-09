Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП

В Москве на Кутузовском проспекте четыре автомобиля попали в ДТП

close
100%
Shutterstock

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте (в районе съезда на Можайское шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Судя по опубликованным в сети кадрам, в ДТП попали четыре машины, в том числе такси. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, которые оказались заблокированы в авто. Изначально две полосы в районе съезда на Можайское шоссе перекрыли. К настоящему моменту проезжую часть уже освободили.

До этого сообщалось, что в Москве и Московской области произошел массовый сбой базы ГИБДД. По предварительным данным, неполадки начались сразу же после обновления системы, которое проводили накануне. Отмечается, что водители стоят в очереди с утра.

Ранее россиянам назвали шесть признаков автомобиля, побывавшего в сильном ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами