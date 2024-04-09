Рассекречена внешность обновленного кроссовера Nissan Qashqai

Японская компания Nissan готовит к выходу обновленный кроссовер Qashqai. Об этом сообщает carscoops.com.

Узнать рестайлинговый кроссовер можно будет по обновленным бамперам, решетке радиатора, фарам и воздухозаборникам. В салоне появятся 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, девятидюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и проекционный дисплей. Кроме того, сиденья будут отделаны новыми материалами.

О том, какие силовые агрегаты получит обновленный Nissan Qashqai, неизвестно. Нынешняя версия автомобиля оснащается 1,3-литровым турбомотором мощностью 140 или 157 л.с. Кроме того, есть гибридная модификация с 190-сильным двигателем объемом 1,5 л.

До этого стало известно, что китайская компания BAIC начала продажи в России внедорожника BJ40 в спецверсии Champion, посвященной победе в международном ралли «Такла-Макан».

Внешне модификация Champion отличается матовой окраской кузова, дополнительными декоративными элементами, красными тормозными суппортами и пружинами, а также черными колесными дисками.

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