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Столичных водителей предупредили о надвигающейся грозе

В Москве водителей предупредили о сильной грозе после 19 часов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Коммунальные службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 м в секунду. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили водителей не парковать автомобили около деревьев.

В Дептрансе Москвы сообщили, что дождь будет идти до утра 10 апреля, поэтому советуют объезжать глубокие лужи, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

До этого стало известно, что подразделения Госавтоинспекции Московской области временно перестали ставить на учет автомобили и выдавать права. Сейчас специалисты устраняют последствия технического сбоя в базах ГИБДД. О времени возобновления оказания услуг будет сообщено дополнительно. При этом время работы подразделений будет продлено.

Ранее сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте четыре автомобиля попали в ДТП.

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