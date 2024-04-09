Дорожные камеры начали фиксировать еще одно нарушение ПДД

Московские власти и ГИБДД расширили систему автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Столичный ЦОДД и ГИБДД теперь фиксируют новый состав правонарушения — стоянку на так называемом направляющем островке, обозначенной разметкой на проезжей части. Штраф за стоянку на нем — 2,5 тыс. рублей, первые «письма счастья» уже рассылаются в Москве», — отмечает издание.

Отмечается, что направляющий островок представляет собой обозначенную разметкой и диагональными полосами треугольную зону, размещенную на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться. Иногда внутри островков ставят бетонные блоки, малые архитектурные формы и т.д.

По данным издания, стоянка на островке часто становится причиной аварий, так как припаркованные машины ограничивают обзор другим водителям.

Комплекс, фиксирующий парковку на направляющем островке, расположен в Лефортово на улице Академика Туполева. В дальнейшем, при необходимости, такие камеры будут использованы на других проблемных участках дорог.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ускорить реализацию проекта, в рамках которого незастрахованные по ОСАГО автомобили будут выявлять с помощью дорожных камер.

На сегодняшний день только сотрудники ДПС могут уличить водителя в отсутствии ОСАГО. Однако ситуация обострилась из-за сокращения патрулей на дорогах.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила законопроект о запрете частных камер фиксаций нарушений ПДД.