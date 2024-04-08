Юрист рассказал, что грозит кировским полицейским за «живой щит» посреди дороги

Полицейским, которые соорудили «живой щит» посреди дороги в Кировской области для поимки угонщика, может грозить уголовная ответственность. Об этом рассказал «Газете.Ru» автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«На видео мы видим, что сотрудники полиции с помощью трактора и «легковушки» перекрыли дорогу нарушителю. Федеральный закон «О полиции» разрешает сотрудникам использовать транспортные средства, принадлежащие частным лицам, для задержания преступников. Однако полицейские должны были обеспечить безопасность других участников движения, то есть ни в коем случае не оставлять людей в используемых машинах», — пояснил автоюрист.

При этом на опубликованных МВД кадрах видно, что в тракторе, который стоит поперек дороги, находился водитель. По словам Радько, это вызывает вопросы к полицейским.

«Сотрудник полиции был обязан принять меры, чтобы самого тракториста там не было. Возможно, водитель не захотел покидать транспорт, недооценив опасность. При этом если тракторист получил бы травмы, то полицию обвинили бы лишь косвенно, поскольку прямой причиной является столкновение, спровоцированное преследуемым водителем, поэтому основные обвинения должны быть к нему», — добавил он.

По словам автоюриста, если сотрудники полиции не предупредили водителя трактора об опасности мероприятия и не сказали ему покинуть кабину, то их могут привлечь за халатность. В таком случае виновному правоохранителю грозит увольнение и уголовное наказание.

Видео «живого щита» опубликовала 8 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк. На кадрах видно, что в Кировской области для задержания нетрезвого водителя полиция перекрыла дорогу при помощи автомобилей, а также применила табельное оружие.

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