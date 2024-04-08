Россиянам назвали шесть признаков автомобиля, побывавшего в сильном ДТП

Автомобиль, у которого разные зазоры между кузовными деталями, с большой долей вероятности попадал в тяжелое ДТП. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Чтобы распознать автомобиль после серьезного ДТП, надо посмотреть на ширину зазоров кузовных деталей. Если есть какие-то расхождения, то надо посмотреть на крепежные элементы. Если что-то демонтировалось, то на болтовых соединениях сбивается краска. После ремонта эти места подкрашивают, но все равно их будет заметно», — сказал специалист.

Еще надо обратить внимание на способ нанесения шовного герметика. Нанести герметик «по-заводскому» сложно, почти невозможно. Поэтому, если есть какие-то расхождения по форме и методу нанесения, то это говорит о том, что данная деталь ремонтировалась.

Также надо посмотреть на надписи на стеклах. Там указывается дата их выпуска. Если, к примеру, стекло 2015 года, а автомобиль – 2012, то стекло менялось, возможно, из-за ДТП, сказал Кукарин.



При тяжелом ДТП срабатывают подушки безопасности, поэтому для простой проверки их наличия можно включить зажигание и проверить, чтобы на панели загорелся соответствующий значок, а после тестирования погас.

При проведении сварочных работ снизу автомобиля, следы вмешательства никто не маскирует. Возможно заметить окалины, замятость лонжеронов, пола). Все это будет указывать на то, что автомобиль восстанавливался.

Машину, стоявшую на стапеле для восстановления геометрии, можно определить по следам от силовых зажимов на металлических порогах.

До этого стало известно, что дополнительная шумоизоляция может вызвать коррозию авто.