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В Приморье стоящие на путях поезда перекрыли жителям доступ к цивилизации

Жители поселка в Приморье остались без воды из-за перекрывших дорогу поездов

В Приморском крае железнодорожные составы, которые стоят на путях в районе поселка Шкотово уже на протяжении двух суток, перекрыли местным жителям доступ к цивилизации — к домам не могут подъехать водовозы, скорая помощь и пожарные. Об этом сообщает «Восток-Медиа». Жительница Шкотово сняла «железный котел» на видео, которое распространилось в сети.

«Здесь инвалид-колясочник не может выехать, рядом — инвалиды — два пенсионера, а там четверо детей крохотных, среди них инвалид. Подъехала скорая, сказали, мы к вам не доберемся. Когда на нас обратят внимание? Где такое видано, чтобы между путями, в «железном котле» — по 27 тыс. Вольт с обоих сторон, вот так все было?» — пожаловалась женщина.

На кадрах видно, что груженые составы перекрыли проезд с обеих сторон. По словам местных жителей, в такой блокаде они живут уже двое суток и вынуждены обходиться без воды. Также женщина на видео пожаловалась, что они не знают, к кому обратиться за помощью.

До этого в Екатеринбурге мужчина в военной форме голыми руками сломал шлагбаум у бизнес-центра «Высоцкий», чтобы не платить за парковку 200 рублей. На опубликованных кадрах видно, как белая «легковушка» с челябинскими номерами приближается к проезду. За рулем автомобиля сидит девушка. Затем из машины выходит пассажир в военной форме и ломает шлагбаум, таким образом освобождая своей спутнице проезд. Нанесенный ущерб оценили в 55 тыс. рублей.

Также сообщалось, что в Кировской области для задержания нетрезвого водителя полиция соорудила «живой щит» при помощи автомобилей, а также применила табельное оружие.

Ранее в Подмосковье и регионах перекрыли дороги для поимки напавшего на полицейских.

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