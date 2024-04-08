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Россиянам рассказали, как распознать недолив бензина на АЗС

Холдинг «Авилон» назвал два верных способа узнать о недоливе топлива на АЗС

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Есть два верных способа проверить, полностью ли заливают купленное на АЗС топливо в бензобак. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Самый простой способ в данном случае — это заливать топливо не в бензобак, а в канистру с заранее известным объемом. Более сложный вариант — выкатать топливо в баке до состояния «пусто», залить бензин и свериться с документацией на автомобиль в части объема бака. Но при этом все равно необходимо заложить погрешность порядка 10% на различные условия», — сказал Стрельбицкий.

Про словам представителя компании, недолив топлива случается крайне редко. Обычно это бывает в небольших городах.

До этого Вадим Стрельбицкий заявил, что если после заправки на АЗС двигатель начал работать нестабильно, появились вибрации на холостом ходе, а также различные трудности с запуском, то это может свидетельствовать об использовании низкокачественного топлива. В эту же категорию признаков стоит отнести и появление посторонних звуков при включенном моторе (стук, скрежет), которых не было ранее.

Ранее россиянам рассказали, почему после замены масла может застучать мотор.

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