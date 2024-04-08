В Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами

В Кинельском районе Самарской области автобус съехал с трассы Урал — Муханово и опрокинулся. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Водитель, управляя автобусом Scania, двигался на 26-м км автодороги Урал — Муханово, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, в результате ДТП погибли два пассажира автобуса, остальных десять пассажиров госпитализировали.

В ГУ МВД также заявили, это транспортное средство было зарегистрировано в Казахстане. Автобус вез граждан Узбекистана в Нижний Новгород.

Как уточнили в прокуратуре региона, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Авария произошла в 01:00 (00:00 мск).

До этого сообщалось, что в городе Артем Приморского края несколько человек пострадали в результате съезда рейсового автобуса в кювет.

Ранее в Венеции автобус с пассажирами упал с высоты.