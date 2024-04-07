Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель минивэна потерял пассажиров, наехал на пешехода и ввязался в драку в Новосибирске

В Новосибирске водитель сначала потерял пассажиров, а затем наехал на пешехода

В Новосибирске в микрорайоне Чистая Слобода водитель минивэна Honda Odyssey спровоцировал серьезное ДТП. Кадры с произошедшим опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.

На видео показано, как минивэн на большой скорости подлетает на горке, в результате чего из машины выпадают два пассажира. К ним подбегают прохожие. Спустя недолгое время водитель возвращается за пассажирами и заодно сбивает рядом стоящего пешехода. Затем мужчина, находившийся за рулем, выходит из автомобиля и получает удар от другого новосибирца.

В ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что по данному факту будет проведена проверка. По предварительной информации, водитель минивэна находился в нетрезвом состоянии.

До этого помощник экс-депутата Госдумы на Mercedes влетел в забор в Крыму и перевернулся. По предварительной информации, ночью 6 апреля водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, перевернулся и протаранил забор жилого дома. Мужчину пришлось доставать из салона сотрудникам МЧС. По словам очевидцев, он находился в нетрезвом состоянии. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Забайкалье поезд снес автомобиль на переезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами