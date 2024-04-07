Водитель минивэна потерял пассажиров, наехал на пешехода и ввязался в драку в Новосибирске

В Новосибирске в микрорайоне Чистая Слобода водитель минивэна Honda Odyssey спровоцировал серьезное ДТП. Кадры с произошедшим опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.

На видео показано, как минивэн на большой скорости подлетает на горке, в результате чего из машины выпадают два пассажира. К ним подбегают прохожие. Спустя недолгое время водитель возвращается за пассажирами и заодно сбивает рядом стоящего пешехода. Затем мужчина, находившийся за рулем, выходит из автомобиля и получает удар от другого новосибирца.

В ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что по данному факту будет проведена проверка. По предварительной информации, водитель минивэна находился в нетрезвом состоянии.

До этого помощник экс-депутата Госдумы на Mercedes влетел в забор в Крыму и перевернулся. По предварительной информации, ночью 6 апреля водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, перевернулся и протаранил забор жилого дома. Мужчину пришлось доставать из салона сотрудникам МЧС. По словам очевидцев, он находился в нетрезвом состоянии. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Забайкалье поезд снес автомобиль на переезде.