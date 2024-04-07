Помощник экс-депутата Госдумы на Mercedes влетел в забор в Крыму и перевернулся

В Симферополе возле села Мирное произошло ДТП с участием Mercedes. Кадры аварии опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

По предварительной информации, ночью 6 апреля водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, перевернулся и протаранил забор жилого дома. Мужчину пришлось доставать из салона сотрудникам МЧС. По словам очевидцев, он находился в нетрезвом состоянии. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Впоследствии канал сообщил, что за рулем Mercedes мог быть помощник бывшего депутата Госдумы.

«Очевидцы, помогавшие водителю на месте, передали скорой удостоверение Александра Милашенко. До 2021 года он был помощником депутата Светланы Савченко. Сейчас Милашенко возглавляет федерацию бокса симферопольского района, его обследуют в 6-ой городской больнице», — говорится в публикации.

До этого в Краснодаре водитель Volkswagen протаранил два автомобиля и сбежал. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу, сотрудники которой осмотрели место происшествия и сняли отпечатки пальцев. Скрывшегося водителя разыскивают, полиция устанавливает его личность. По факту аварии проводится проверка. На кадрах с места происшествия видно, что у BMW, стоящей во дворе жилого комплекса, повреждена задняя часть кузова и оторван бампер.

Ранее в Забайкалье поезд снес автомобиль на переезде.