В Забайкалье поезд снес автомобиль на переезде

На станции Амазар Забайкальской железной дороги поезд снес автомобиль, который выехал на пути. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что водитель автомобиля не рассчитал расстояние и решил преодолеть переезд, несмотря на быстро приближающийся поезд. В салоне находились два человека, она успели покинуть машину за несколько мгновений до столкновения. Машинист применил экстренное торможение, однако поезд остановиться не успел. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

До этого на переезде под Переславлем-Залесским поезд сбил автобус с людьми, который заглох прямо на путях. Машинист не успел затормозить. Переезд был регулируемый, но, по словам жителей, работал с перебоями, шлагбаум мог открываться в неправильное время. Позднее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что ДТП произошло из-за того, что дежурный по переезду был пьян.

Ранее возможной причиной схода поезда под Калининградом назвали теракт.