В Москве состоялся парад старинных трамваев

В Москве у Белорусского вокзала состоялся парад трамваев, приуроченный к юбилею запуска этого транспорта в городе, сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас первый в этом году праздник трамвая. Мы празднуем 125 лет в этом году», — приводит агентство слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Колонна исторической техники прошла по одной из старейших трамвайных линий Москвы, проложенной по Лесной улице. После этого трамваи выстроились на площади Тверская Застава. Среди экспонатов, выставленных на трамвайном кольце у Белорусского вокзала, — дореволюционный трамвай типа Ф, вагоны ЛМ-2000 и КТ3R, вагоны Tatra и РВЗ.

В будние дни трамваи перевозят до 600 тыс. пассажиров в день, уточняется в Telegram-канале московского Дептранса. К 2030 году город планирует закупить 200 вагонов последнего поколения.

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