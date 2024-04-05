Делом об избиении гаишника паломниками в Дивеево заинтересовался глава СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Нижегородской области доложить о расследовании дела о нападении жителей Тамбовской области на полицейского. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«В соцмедиа опубликована информация о нападении в селе Дивеево группы нетрезвых жителей Тамбовской области на полицейского, остановившего автомобиль, на котором они пытались скрыться. Потерпевшему был причинен вред здоровью средней степени тяжести», — отмечается в сообщении СК.

Конфликт между тремя паломниками из Тамбовской области и сотрудниками ДПС произошел 30 апреля. Инспекторы ДПС заподозрили водителя в употреблении алкоголя. Мужчин с трудом задержали и доставили в больницу для освидетельствования. После этого один из них вырвал решетку в спецприемнике и сломал дверной косяк.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее в Нижнем Новгороде пассажир избил водителя автобуса, требуя отправиться в рейс раньше графика.