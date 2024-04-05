Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Строители приступили к реконструкции трассы «Украина»

Хуснуллин: началась масштабная реконструкция автотрассы М-3 «Украина»

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В России строители приступили к масштабной реконструкции автодороги М-3 «Украина». Об этом сообщает сайт российского правительства со ссылкой вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Реконструкция трассы М-3 «Украина» пройдёт с 65-го по 124-й км – от посёлка Киевского до Малоярославца, планируется расширение дороги, что увеличит её пропускную способность. Также проектом предусмотрено строительство 13 транспортных развязок. После завершения работ Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит современная и безопасная магистраль», — сказал Хуснуллин.

По его словам, после реконструкции автомобилисты смогут намного быстрее и комфортнее добираться из Калуги и Брянска до Москвы.

До этого Марат Хуснуллин заявил, что строительство скоростной автомобильной дороги Джубга – Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей. Он отметил, что для проекта планируется привлечь средства из фонда национального благосостояния (ФНБ) под 3% годовых на 15 лет. Окончательная стоимость строительства будет утверждена в ближайшие недели.

Строительство трассы Джубга — Сочи планируется полностью завершить к концу 2029 года. Протяженность новой скоростной четырехполосной автодороги составит 152 км.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что стройка участка М-12 Москва — Казань стоила почти триллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами