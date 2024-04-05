Строители приступили к реконструкции трассы «Украина»

В России строители приступили к масштабной реконструкции автодороги М-3 «Украина». Об этом сообщает сайт российского правительства со ссылкой вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Реконструкция трассы М-3 «Украина» пройдёт с 65-го по 124-й км – от посёлка Киевского до Малоярославца, планируется расширение дороги, что увеличит её пропускную способность. Также проектом предусмотрено строительство 13 транспортных развязок. После завершения работ Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Малоярославец соединит современная и безопасная магистраль», — сказал Хуснуллин.

По его словам, после реконструкции автомобилисты смогут намного быстрее и комфортнее добираться из Калуги и Брянска до Москвы.

До этого Марат Хуснуллин заявил, что строительство скоростной автомобильной дороги Джубга – Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей. Он отметил, что для проекта планируется привлечь средства из фонда национального благосостояния (ФНБ) под 3% годовых на 15 лет. Окончательная стоимость строительства будет утверждена в ближайшие недели.

Строительство трассы Джубга — Сочи планируется полностью завершить к концу 2029 года. Протяженность новой скоростной четырехполосной автодороги составит 152 км.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что стройка участка М-12 Москва — Казань стоила почти триллион рублей.