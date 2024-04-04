День жестянщика в Санкт-Петербурге собрал более 500 ДТП

За 3 апреля на дорогах Санкт-Петербурга произошло более 500 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на УГИБДД по Северной столице и Ленинградской области.

Отмечается, что из-за сильного снегопада, обрушившегося на город, число ДТП почти вдвое превысило норму. Так, в Петербурге произошло 555 аварий, а в Ленобласти — 142.

Как отмечала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, осадки и шквалистый ветер в Москву и Санкт-Петербург принес атлантический циклон. По ее словам, такие погодные условия в апреле допустимы и удивляться этому не стоит.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате штормового ветра в столице накануне пострадали 17 человек. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Он также подчеркнул, что городские власти предприняли все необходимые меры оповещения. В частности, было принято решение о закрытии крупных городских парков и других открытых общественных мест. Также были размещены сообщения об опасности на экранах города, на табло ЦОДД (Центр организации дорожного движения правительства Москвы. — прим. «Газеты.Ru») и в других местах оповещения.

Ранее москвичам спрогнозировали «спокойную погоду» в ближайшие дни.