На Бали пьяный российский турист проехался по встречной и врезался в автомобиль с французами

Нетрезвый турист из России на автомобиле врезался в машину с французскими гражданами. Инцидент произошел на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что отдыхающий Евгений Иванов употребил алкоголь, сел за руль арендного Audi и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, в которой находились французские граждане.

В аварии пострадали пять человек, они доставлены в больницу. Судя по фото, у обеих машин серьезно повреждены передние части. Мужчине выписан штраф, эквивалентный 300 тыс. рублей. Ему грозит депортация.

До этого стало известно, что под Гатчиной на 39-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков произошло серьезное ДТП с грузовиком — транспорт опрокинулся, врезался в барьерное ограждение и оказался насквозь проткнут отбойником.

Ранее россиянин устроил массовую аварию в Таиланде.