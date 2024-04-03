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Выяснилось, когда «АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus

«АвтоВАЗ» возобновит серийное производство Lada Largus 15 мая

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен возобновить серийное производство Lada Largus 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. Отмечается, что производство наладят на заводе в Ижевске.

«15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено серийное производство Lada Largus, а в III квартале в линейке версий Largus будет серийно выпускаться и самый локализованный российский автомобиль Lada e-Largus», — отметили в компании.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее сообщал, что компания запустит конвейер для производства Largus в Ижевске в мае, но точную дату не назвал. По его словам, это будет «современный, комфортный автомобиль».

До этого «АвтоВАЗ» поставил рекорд за 11 лет, продав по итогам марта 42 тысячи Lada. Это на 53,6% больше, чем в феврале 2024 года, и на 83,6% больше в сравнении с мартом прошлого года. Лучше всего продавалась модель Vesta нового поколения – было реализовано почти 12 тыс. автомобилей. Для всего семейства Vesta это наивысший показатель продаж с июня 2021 года. На втором месте по продажам оказалась Granta (20,4 тыс. машин), показав рост на 59,5% в сравнении с февралем. На третьем месте оказались автомобили семейства Niva — было продано 10 тыс. экземпляров.

Ранее «АвтоВАЗ» выпустил мобильное приложение «Мир Lada».

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