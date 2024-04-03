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Эксперты назвали факторы, влияющие на дорожную безопасность

Автоэксперт Попов: организация движения и состояние дорог влияют на безопасность

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Depositphotos

На безопасность дорожного движение влияет как человеческий фактор, так и качество дорожного покрытия. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что состояние полотна и его геометрические параметры напрямую влияют на количество аварий. По их словам, важно и освещение дорог, наличие актуальных знаков, а также камер, зачастую дисциплинирующих водителя.

«Если говорить про качество дороги, то из градостроительных решений это ширина проезжей части и полос. Также это горизонтальный профиль дороги: имеет она какие-то повороты или закругления, которые создают области невидимости. Имеет значение освещенность, важна плотность верхних слоев — колейность опасна для водителей», — рассказал независимый эксперт Дмитрий Попов.

Он добавил, что на дорожную безопасность влияет и качество уборки проезжей части — отсутствие наледи зимой и песка летом.

К человеческим факторам эксперты относят возраст, водительский стаж, психическое и физическое состояние, уровень зрения и слуха. Соблюдение ПДД вместе с грамотной организацией движения и качества дорог приводят к снижению аварийности, резюмируют специалисты.

Замруководителя издательского дома «Новости автобизнеса» Михаил Калинин до этого предупреждал, что водителям в Москве стоит подождать со сменой зимней резины на летнюю до 10 апреля, потому что в городе еще может пройти снегопад, который парализует движение на дорогах.

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