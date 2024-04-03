Выяснилось, как правильно хранить зимние шины

До того, как убрать зимние шины до следующего холодного сезона, их необходимо очистить от грязи, а также выбрать прохладное место для хранения без проникновения солнечных лучей. Об этом «Газете.Ru» заявил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По его словам, чтобы покрышки не деформировались, их необходимо перекладывать.

«Что касается советов по хранению шин, то прежде, чем убирать их до востребования, рекомендуется сначала тщательно очистить их от грязи, реагентов, камней и пыли. Также важно осмотреть шины на наличие повреждений, порезов и износа, обратить внимание, держат ли они давление», — сказал Стрельбицкий.

По словам эксперта, для хранения шин необходимо найти прохладное и сухое место. При этом оно должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, чтобы не допустить высыхание каучука. Иначе при дальнейшей эксплуатации покрышки могут потрескаться.

Также важно следить за правильным положением шин при хранении: покрышки без дисков должны находиться в вертикальном положении или на специальных стойках, чтобы не было давления на боковины. Колеса же в сборе на дисках можно хранить в накачанном виде как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

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