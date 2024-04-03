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Подросток выстрелил из пистолета в трамвай во Владикавказе

Во Владикавказе подросток расстрелял из пистолета трамвай с пассажирами

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Depositphotos

Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Северной Осетии.

«Трамвай ехал по проспекту Мира. Примерно в 11:45 пассажирка трамвая услышала треск стекла, о чем сообщила водителю. Позже водитель трамвая обнаружил поврежденное окно. В кратчайшие сроки личность хулигана была установлена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в кратчайшие сроки личность хулигана была установлена. Им оказался 18-летний местный житель. Находясь на пр. Мира подросток попросил пневматический пистолет у своего знакомого и произвел один выстрел в в сторону трамвая.

Полицейские изъяли пистолет. Проводится проверка.

До этого стало известно, что в сети появилось видео, как в Волгограде подростки жестко избили мужчину, сделавшего им замечание за неподобающее поведение в автобусе.

В результате очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, но к тому моменту молодые люди уже скрылись. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности подростков устанавливаются.

37-летний пострадавший получил многочисленные травмы. Его госпитализировали.

Ранее томич разъезжал на авто, размахивая автоматом.

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