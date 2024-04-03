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Lada Vesta получила автопилот

В России испытывают Lada Vesta с автопилотом

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Lada

В России ФГУП «НАМИ» тестирует беспилотные технологии, используя автомобиль Lada Vesta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Дениса Ендачева.

«В настоящий момент для тестирования беспилотных технологий на дорогах общего пользования и на специальном испытательном полигоне используется автомобиль Lada Vesta», — сказал он.

По его словам, подобные системы, которые разрабатывают российские ученые, позволят снизить стоимость перевозки пассажиров в такси и удешевят грузоперевозки.

До этого в Минтрансе рассказали, кто ответит за ДТП с беспилотным автомобилем. Так, в Минтрансе предложили руководствоваться общими принципами, содержащимися в Гражданском кодексе РФ, который устанавливает «безвиновную ответственность владельца источника повышенной опасности». В двух других статьях законопроекта указано, что наказание также может понести производитель беспилотного автомобиля, если будет доказано, что авария стала следствием конструктивных особенностей авто, либо удаленно управлявший движением диспетчер, если его действия спровоцировали нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать автомобили из-за вероятности отмены скидок.

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