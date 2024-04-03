Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

МВД: уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом во Владимирской области

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту автомобильной аварии с участием автобуса, произошедшей во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в заявлении.

2 апреля около 17:20 мск на 117-м км автомобильной дороги М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области столкнулись автобус и грузовая машина «КамАЗ». При этом в салоне автобуса находились 20 человек, 15 из которых получили травмы различной степени тяжести.

По информации регионального министерства здравоохранения, один человек находится в тяжелом стабильном состоянии. Состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В ГУ МВД РФ по Владимирской области не исключили, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автобуса. Мужчина мог управлять транспортным средством, не соблюдая дистанцию на дороге.

Ранее в Воронежской области после столкновения загорелись два грузовых автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами