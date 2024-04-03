Во Владимирской области после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту автомобильной аварии с участием автобуса, произошедшей во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону, передает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в заявлении.

2 апреля около 17:20 мск на 117-м км автомобильной дороги М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области столкнулись автобус и грузовая машина «КамАЗ». При этом в салоне автобуса находились 20 человек, 15 из которых получили травмы различной степени тяжести.

По информации регионального министерства здравоохранения, один человек находится в тяжелом стабильном состоянии. Состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В ГУ МВД РФ по Владимирской области не исключили, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автобуса. Мужчина мог управлять транспортным средством, не соблюдая дистанцию на дороге.

Ранее в Воронежской области после столкновения загорелись два грузовых автомобиля.