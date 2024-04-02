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Водителям рассказали, как с помощью трех простых манипуляций погасить конфликт на дороге

Психолог Аракелова назвала три простых действия для погашения конфликта на дороге

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

При дорожном конфликте или ДТП водитель, находящийся в состоянии стресса, может быстро успокоиться, если уберет эмоции и сделает несколько упражнений из телесно-ориентированной терапии. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала член профессиональной психотерапевтической лиги РФ, психолог Армена Аракелова.

«Любые опасные инциденты на дороге происходят неожиданно, поэтому такие ситуации сопровождаются стрессом и большим испугом. Находясь в подобном состоянии, люди особенно подвержены первичным реакциям типа «бей» и «беги», а также агрессии и страху. Сейчас уровень стресса среди населения в целом зашкаливает и поэтому даже маленькие раздражители могут повлечь за собой несоразмерную реакцию, что уж говорить о ДТП», — отметила психолог.

По ее словам, в случае, если другой участник аварии ведет себя неадекватно, эмоционально вовлекаться в процесс не стоит. Специалист пояснила, что в момент дорожного конфликта агрессивная реакция человека направлена не конкретно на другого водителя, а в целом на ситуацию. По мнению Аракеловой, это ключевой момент, поскольку многие автомобилисты воспринимают оскорбления на свой личный счет.

«Справиться со стрессом в такой ситуации можно, если прислушаться к своему телу. Водителю рекомендуется сделать несколько глубоких вдохов животом и медленных выдохов. Также в моменте важно остановиться, буквально почувствовать землю под ногами. Затем надо осознать, что уже здесь и сейчас нет никакой угрозы для жизни. Это осознание поможет выйти из состояния испуга и успокоиться», — посоветовала специалист.

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