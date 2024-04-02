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На Урале неизвестный выстрелил в автомобиль с ребенком

В Екатеринбурге неизвестный расстрелял автомобиль с женщинами и ребенком

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автомобиль с двумя женщинами и шестилетним ребенком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Анастасия — основательница квестов «Платформа». Вчера с мамой и дочерью они ехали на Skoda Octavia по переулку Базовому в сторону «Леруа Марлен». Возле парка Маяковского в машину прилетел выстрел. Пуля повредила водительское стекло и чудом никого не задела», — говорится в сообщении.

Судя по фото, у универсала Skoda Octavia разбито стекло водительской двери. О том, во сколько обойдется ремонт автомобиля, не сообщается. Семья написала заявление в полицию.

До этого в сети появилось видео, как в Волгограде подростки жестко избили мужчину, сделавшего им замечание за неподобающее поведение в автобусе. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, но к тому моменту молодые люди уже скрылись. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, личности подростков устанавливаются.

Ранее власти назвали виновника столкновения автобуса и поезда под Ярославлем.

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