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В Москве резко упало число краж автомобилей

В Москве число угонов автомобилей снизилось почти в 20 раз из-за камер

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Depositphotos

Число угонов и автомобильных краж в Москве в 2023 году составило 676, что в 19 раз меньше, чем в 2012 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«С начала работы комплексов фотовидеофиксации количество угонов и автомобильных краж в столице сократилось в 19 раз: в 2012 году зафиксировано около 13 тыс. таких случаев, на конец 2023 года — всего 676», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что для того, чтобы избежать ошибочного назначения штрафов за непристегнутый ремень безопасности, автомобилисту следует поместить на ремень яркую накладку, носить светлую верхнюю одежду и не пропускать под воротником лямку ремня безопасности.

Кроме того, не следует торопиться оплачивать штраф за непристегнутый ремень, если он назначен ошибочно. Следует обжаловать такое постановление через «Госуслуги».

Ранее Госдума попросила правительство ускорить проект по проверке наличия ОСАГО камерами.

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