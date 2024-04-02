Оценочная стоимость для растаможки иномарок значительно выросла

Минпромторг опубликовал перечень цен на машины для вычисления утильсбора. Telegram-канал No Limits пишет, что ведомство «сильно завысило» оценочную стоимость иномарок.

«Новый кроссовер Volkswagen Tiguan (2.0, 220 л.с., 4х4) оценен в 3 млн руб., его растаможка выходит в дополнительные 1,34 млн руб. Итого получаем 4,34 млн руб. после таможенной очистки. Но это без учета стоимости доставки, процента посредника-перекупа, датчика ЭРЫ-ГЛОНАСС, сертификата СБКТС и прочих накладных расходов. То есть в сумме будет уже в районе 6 млн руб. против 4,95 млн руб. сейчас», — говорится в публикации.

Также канал приводит в пример новую Audi A8 с трехлитровым двигателем на 340 л.с. Минпромторг оценил ее в 9,2 млн руб. После растаможки, которая обойдется в 13,6 млн руб., и прочих выплат за автомобиль придется отдать 16 млн руб. вместо прежних 12 млн руб.

Перечень Минпромторга включает 3,3 тыс. позиций. Среди них представлены машины брендов, которые официально присутствуют в России, а также модели, ввозимые по параллельному импорту.

В Российской Федерации изменился порядок расчета размера платежа за ввоз в РФ автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 1 апреля. Так, теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в РФ из государств ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Ничего не изменится для граждан и компаний, которые импортируют транспортные средства из стран этого союза с процедурой растаможивания непосредственно в России.

Кроме того, процедура растаможивания машин с электрическим двигателем, ввозимых из государств ЕАЭС, теперь должна обязательно проводиться в РФ.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказала, что будет с ввозом иномарок после 1 апреля.