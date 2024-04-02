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«АвтоВАЗ» поставил рекорд по продажам Lada за 11 лет

«АвтоВАЗ» поставил рекорд за 11 лет, продав по итогам марта 42 тысячи Lada

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» раскрыл показатели продаж автомобилей Lada по итогам марта и I квартала этого года. Данные приводятся на сайте компании.

«Компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил Совет директоров. В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тыс. автомобилей», — подчеркнул глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Отмечается, что в марте производитель реализовал рекордное за последние 11 лет число автомобилей Lada — 42,8 тыс. машин. Это на 53,6% больше, чем в феврале 2024 года, и на 83,6% больше в сравнении с мартом прошлого года.

Лучше всего продавалась модель Vesta нового поколения – было реализовано почти 12 тыс. автомобилей. Для всего семейства Vesta это наивысший показатель продаж с июня 2021 года. На втором месте по продажам оказалась Granta (20,4 тыс. машин), показав рост на 59,5% в сравнении с февралем. На третьем месте оказались автомобили семейства Niva — было продано 10 тыс. экземпляров.

Суммарно за три месяца текущего года «АвтоВАЗ» продал 91,5 тыс. легковых и легких коммерческих Lada. Это на 42,5% больше по сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» после перерыва продолжил выпуск универсалов Lada Granta Cross. От стандартной Granta автомобиль отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

Ранее в Белоруссии появилась новая версия Lada Niva Travel, которой нет в России.

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