В Калининградской области сошел с рельсов поезд

В Калининградской области под Гурьевском поезд наехал на газовый баллон и сошел с рельсов. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошел в 8:40 утра на 23-м километре перегона Полесск—Гурьевск рядом с поселком Константиновка. По словам очевидцев, газовый баллон не взорвался, пострадавших также нет. Некоторые пользователи в соцсетях полагают, что баллон могли «подложить». Официальной информации пока не поступало.

До этого в Ярославской области рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом из-за того, что заглох и не успел проехать железнодорожный переезд. При этом отмечается, что машинист успел подать два предупреждающих звуковых сигнала. Однако он не стал снижать скорость, потому что было слишком поздно.

В конце марта по пути в Москву поезд с пассажирами из Орска сошел с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Локомотиву были нанесены механические повреждения, также в неисправности оказался нечетный путь, сообщили в местной транспортной прокуратуре. На место ДТП тогда отправили восстановительный поезд.

Ранее в Новосибирске «танцующий» трамвай напугал жителей и попал на видео.