Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининградской области сошел с рельсов поезд

Под Гурьевском поезд сошел с рельсов из-за подложенного газового баллона

close
100%
Полесск/VK

В Калининградской области под Гурьевском поезд наехал на газовый баллон и сошел с рельсов. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошел в 8:40 утра на 23-м километре перегона Полесск—Гурьевск рядом с поселком Константиновка. По словам очевидцев, газовый баллон не взорвался, пострадавших также нет. Некоторые пользователи в соцсетях полагают, что баллон могли «подложить». Официальной информации пока не поступало.

До этого в Ярославской области рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом из-за того, что заглох и не успел проехать железнодорожный переезд. При этом отмечается, что машинист успел подать два предупреждающих звуковых сигнала. Однако он не стал снижать скорость, потому что было слишком поздно.

В конце марта по пути в Москву поезд с пассажирами из Орска сошел с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Локомотиву были нанесены механические повреждения, также в неисправности оказался нечетный путь, сообщили в местной транспортной прокуратуре. На место ДТП тогда отправили восстановительный поезд.

Ранее в Новосибирске «танцующий» трамвай напугал жителей и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами