В России число ДТП снизилось на треть

В России с начала 2024 года число дорожно-транспортных происшествий сократилось почти на треть. Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», предоставленном «Газете.Ru».

«По итогам I квартала 2024 года аварийность на российских автодорогах снизилась на 27%. Чаще всего виновниками ДТП традиционно становились обладатели отечественных автомобилей. При этом антирейтинг наиболее аварийных автомобилей по сравнению с прошлым годом не изменился. В него вошли модели ВАЗ, Toyota, Hyundai, Kia и Renault», — говорится в сообщении.

По данным компании, появилась устойчивая тенденция к сокращению числа ДТП с перечисленными марками: у «АвтоВАЗа» снизилась на 37%, у Renault и Toyota — на 29%, Hyundai — на 37%, Kia — на 42%.

В то же время за указанный период увеличилась аварийность с участием китайских брендов: у марки Geely она выросла на 12%, Chery — на 30%, Haval — на 44%.

В первом квартале 2024 года наибольшее число ДТП было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае и Башкортостане. Самые дисциплинированные водители проживают в Красноярском крае, Волгоградской области и Санкт-Петербурге.

Ранее стала известна марка машины такси, которая чаще попадает в ДТП.