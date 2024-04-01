Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайским автобрендам гарантировали проблемы при возвращении европейских марок в РФ

Автокомпаниям КНР предсказали проблемы после возврата западных автобрендов в РФ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Китайские автобренды, представленные в России, ждут проблемы, если на отечественный рынок вернутся европейские марки. Об этом пишет портал Quto.ru. со ссылкой на исполнительного директора «Аймарс Медиа» Александра Ревского.

«Если это [возвращение европейских автобрендов в РФ] случится в ближайшие год-два, у китайцев могут появиться большие проблемы, поскольку до уровня «love»-марок по аналогии, например, с немецкими концернами им еще очень далеко. И как только появится возможность за приемлемые деньги без наценок за параллельный ввоз купить себе условного «немца», многие снова сделают именно этот выбор», — считает автоэксперт.

Он напомнил, что до 2022 года марки из Поднебесной почти не выходили на отечественный рынок из-за высокой конкуренции и нехватки дилерских и сервисных центров. Также машины были низкого качества. Теперь такого разрыва между западными и китайскими автомобилями нет, отметил Ревский.

Однако автоэксперт добавил, что для западных брендов процесс возвращения в РФ также может оказаться болезненным.

До этого были названы цены на китайские автомобили в России. Во второй половине марта цены на новые автомобили изменились только у двух марок Поднебесной, которые официально представлены на отечественном рынке. Так, китайская компания Chery понизила стоимость кроссовера Tiggo 7 Pro в версии Prestige на 180 тыс. руб. Таким образом, его цена без скидок составила 2,7 млн руб., что на 6,3% меньше, чем раньше. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбодвигателем (147 л.с.) и вариатором.

У китайского производителя FAW, в свою очередь, на 40 тыс. руб. (+1,6%) подорожал лифтбек Bestune B70 в комплектации Progressive с 1,5-литровым двигателем и «роботом».

Ранее сообщалось, что в России кроссовер Forthing получит три варианта дизайна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами