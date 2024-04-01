Китайским автобрендам гарантировали проблемы при возвращении европейских марок в РФ

Китайские автобренды, представленные в России, ждут проблемы, если на отечественный рынок вернутся европейские марки. Об этом пишет портал Quto.ru. со ссылкой на исполнительного директора «Аймарс Медиа» Александра Ревского.

«Если это [возвращение европейских автобрендов в РФ] случится в ближайшие год-два, у китайцев могут появиться большие проблемы, поскольку до уровня «love»-марок по аналогии, например, с немецкими концернами им еще очень далеко. И как только появится возможность за приемлемые деньги без наценок за параллельный ввоз купить себе условного «немца», многие снова сделают именно этот выбор», — считает автоэксперт.

Он напомнил, что до 2022 года марки из Поднебесной почти не выходили на отечественный рынок из-за высокой конкуренции и нехватки дилерских и сервисных центров. Также машины были низкого качества. Теперь такого разрыва между западными и китайскими автомобилями нет, отметил Ревский.

Однако автоэксперт добавил, что для западных брендов процесс возвращения в РФ также может оказаться болезненным.

До этого были названы цены на китайские автомобили в России. Во второй половине марта цены на новые автомобили изменились только у двух марок Поднебесной, которые официально представлены на отечественном рынке. Так, китайская компания Chery понизила стоимость кроссовера Tiggo 7 Pro в версии Prestige на 180 тыс. руб. Таким образом, его цена без скидок составила 2,7 млн руб., что на 6,3% меньше, чем раньше. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбодвигателем (147 л.с.) и вариатором.

У китайского производителя FAW, в свою очередь, на 40 тыс. руб. (+1,6%) подорожал лифтбек Bestune B70 в комплектации Progressive с 1,5-литровым двигателем и «роботом».

Ранее сообщалось, что в России кроссовер Forthing получит три варианта дизайна.