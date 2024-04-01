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Автомобиль с пассажирами завис на крутом склоне в Сочи

В Сочи Lada Granta с туристами заглохла и зависла на крутом склоне

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ЮРПСО МЧС России

Автомобиль с туристами из Калужской области едва не сорвался с крутого склона в Сочи. Об этом сообщает портал «Кубань 24».

«Lada Granta, в которой ехали три человека, заглохла на крутом подъеме. В результате машина скатилась с дороги и зависла на крутом склоне над ручьем. Двое пассажиров смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, а женщине-водителю потребовалась помощь спасателей, так как дверь с ее стороны оказалась зажата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели зафиксировали машину и через окно достали женщину-водителя. Выяснилось, что туристы ехали смотреть Воронцовскую пещеру. Во время инцидента никто не пострадал.

До этого стало известно, что турист из России устроил массовое ДТП на Пхукете в Таиланде. Авария произошла 29 марта на улице Сайюань в районе Раваи. Мужчина за рулем седана врезался в семь фонарных столбов, затем въехал в здание и припаркованные машины. Повреждения получили пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре обрушился автомобильный мост из-за паводка.

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