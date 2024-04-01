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На главу района в Красноярском крае завели уголовное дело за разъезды на служебном Camry

Красноярского чиновника обвинили в злоупотреблении служебным Toyota Camry

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Toyota

На исполняющего обязанности главы Емельяновского района в Красноярском крае Александра Клименко возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По ее информации, Клименко 12 раз совершал поездки на служебной Toyota Camry для личных целей. На автомобиле он ездил из поселка Емельяново в Минусинск на судебные заседания, на которых выступал подсудимым. Чтобы не тратиться, чиновник сказал своему водителю предоставить ему в пользование заправленный по топливной карте служебный автомобиль и не отмечать в путевых листках его поездки в суд.

Кроме того, в декабре прошлого года Клименко незаконно заправил личный автомобиль Toyota Land Cruiser по служебной топливной карте. Суммарный ущерб бюджету оценили в 40 тыс. рублей.

Также он присутствовал на судебных разбирательствах в рабочее время. За них чиновнику начислили зарплату в размере 22,1 тыс. руб.

Для Клименко это уже второе уголовное дело - до этого чиновника обвинили в халатности. Следователи полагают, что они не предпринял никаких мер для уборки свалки в районе поселка Топольки. Впоследствии на месте произошел пожар.

До этого сообщалось, что глава ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов приехал с проверкой в одну из пожарных частей Новошахтинска и обнаружил незапертый пожарный автомобиль с ключами зажигания внутри. Чтобы проучить сотрудников, он решил «угнать» машину. После этого в пожарной части начались разбирательства. Филиппов отметил, что «не знает, как дальше быть, что делать, вот с такой охраной и с такими людьми». По некоторым данным, постовой и водитель автомобиля были уволены.

Ранее Песков рассказал, что Путин специально ездит вечером, чтобы не мешать водителям.

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