В Воронеже полиция объявила в розыск автомобиль по делу о взрыве в «Чайхане»

Воронежская полиция разыскивает легковой автомобиль белого цвета, на котором мог уехать злоумышленник, бросивший в местное кафе взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, следователи предполагают, что машина с преступниками приехала к заведению примерно за полчаса до взрыва. Они разбили стекло в двери «Чайханы» и закинули внутрь взрывное устройство. В кафе в этот момент никого не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас полиция разыскивает водителя авто — вероятно, мужчина просто подвез подозреваемых и мог не знать о готовящемся взрыве.

Марка модели автомобиля не называется.

1 апреля Telegram-канал «Типичный Воронеж» сообщил о взрыве в кафе. По словам очевидцев, в здании оказались выбиты стекла.

По информации Telegram-канала Mash, в кафе сдетонировала брошенная в окно граната. Во время взрыва внутри заведения никого не было.

Ранее сообщалось, что взрыв в кафе «Чайхана Восточный» в Воронеже произошел из-за конфликта интересов предпринимателей.