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Названы новые цены на китайские автомобили в России

В марте стоимость Chery Tiggo 7 Pro Prestige в РФ опустилась до 2,7 млн рублей

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FAW

Во второй половине марта цены на новые автомобили в России изменились только у двух китайских марок, которые официально представлены на отечественном рынке. Об этом сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга портала «Цена Авто».

Китайская компания Chery понизила стоимость кроссовера Tiggo 7 Pro в версии Prestige на 180 тыс. руб. Таким образом его цена без скидок составила 2,7 млн руб., что на 6,3% меньше, чем раньше. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбодвигателем (147 л.с.) и вариатором.

У китайского производителя FAW, в свою очередь, на 40 тыс. руб. (+1,6%) подорожал лифтбек Bestune B70 в комплектации Progressive с 1,5-литровым двигателем и «роботом». Стоимость автомобиля без скидок теперь составляет 2,59 млн руб.

До этого Национальное агентство промышленной информации также оценило мартовские цены на новые «легковушки». По его данным, в России изменилась стоимость 27 комплектаций среди 11 моделей машин — при этом 17 из них подешевели, а 10 подорожали. Среди первых оказались Chery Tiggo 7 Pro (падение цены составило 6,3%), Tiggo 7 Pro Max (-3,1 или -3,4% в зависимости от комплектации), Tiggo 8 Pro Max (-6,5%). Значительно упал в цене в разных модификациях «Москвич 3» (до -28,7%)

Ранее выяснилось, что «Москвич» продолжит продавать свои автомобили с огромными скидками.

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